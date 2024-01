Ex-BBB Paulinha Leite tem casamento com queima de fogos e troca de vestidos

A ex-BBB Paulinha Leite, 37, se casou, na noite desta quarta-feira (25), em Boa Vista, em Roraima, com um casamento com direito a queima de fogos, troca de vestidos e que foi até a manhã.

O que aconteceu

A ex-BBB se casou com o norte-americano Dakota Ballard. A cerimônia contou com a família de Paulinha e do noivo, que vieram dos Estados Unidos para celebrar a união do casal. A cerimônia religiosa ocorreu na Igreja Nossa Senhora da Consolata, onde a ex-BBB foi batizada e fez sua primeira comunhão, de acordo com o Gshow.

Para a festa de casamento, a ex-BBB usou outro vestido. Ela tirou o modelo branco tradicional e vestiu um longo com pedraria. Os convidados puderam assistir uma queima de fogos de artifício e a entrada do casal ao som de trompetes. A cerimônia contou com 150 convidados.