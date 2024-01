Estrela de 'Barrados no Baile' viveu romance com Madonna nos anos 90

Tori Spelling, estrela de Barrados no Baile, contou em seu podcast que seu antigo colega de elenco, Luke Perry, morto em 2019, viveu um romance com Madonna.

O que aconteceu

Em bate-papo com Jennie Garth, que interpretou Kelly na série, Tori diz que o próprio Luke comentou sobre o romance. "Nunca esquecerei dele me puxando para seu camarim e me contando. Eu fiquei tão animada. 'Oh, meu Deus, ele está me contando sobre a Madonna."

Tori chegou a ouvir uma mensagem de Madonna, deixada na secretária eletrônica de Luke. "Eu estava, tipo: 'Você é a pessoa mais legal do mundo inteiro! Um: porque você é Luke Perry. E dois: porque a Madonna te deseja'", comentou a atriz. Spelling não contou o segredo do amigo para os demais integrantes do elenco.