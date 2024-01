Esposa de Davi debocha após brother ser chamado de 'mão de vaca'

No confinamento, o baiano afirmou que "tentava bancar" a companheira quando conseguia. "É tudo no controle, não vou sair esbanjando! Eu economizo meu dinheiro.

Luigi e Giovanna discordaram do brother. Enquanto Luigi defendeu que "eles seriam felizes se as mulheres estivessem felizes", a nutricionista reforçou: "Se você não tem o prazer de glorificar as suas coisas e usufruir das suas conquistas com as pessoas que você ama, você vai ficar sozinho".

Davi, então, declarou: "Tenho carinho, amor, respeito, cuidado. Mulher não se conquista através de levar ela a um lugar melhor".

Com a repercussão do papo, Leidy Elin o chamou de "mão de vaca". "Deus me livre sair com um bofe desses. Eu já saí com um bofe assim e nunca mais vi na minha vida também. Sair com bofe e o bofe sair com o dinheiro contado... Está duro? Dorme. Gastei dinheiro com minha marquinha, maquiagem", afirmou.

Por outro lado, Yasmin defendeu o participante: "A vida fez ele pensar assim? Quando ele vendia água, ele não podia sair com os amigos porque tinha que comprar comida no dia seguinte. Então eu entendo ele nesse sentido".