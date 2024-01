Ecad revela qual foi a música mais tocada ao vivo em São Paulo em 2023

De acordo com o Ecad, em 2023, a cidade de São Paulo teve a maior arrecadação dos direitos autorais de execução pública de música do estado, com uma participação de 34% do total do valor arrecadado. Já o estado de São Paulo arrecadou no mesmo período mais de R$ 849 milhões em direitos autorais (mais de 52% da arrecadação nacional).

Veja a seguir o ranking das músicas mais tocadas em shows em São Paulo em 2023:

"Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)", de Tim Maia "Evidências", de José Augusto e Paulo Sergio Valle "País Tropical", de Jorge Ben Jor "Descobridor dos Sete Mares", de Michel e Gilson Mendonça "Boate Azul", de Benedito Seviéro e Tomaz "Eva", de Marcos Ficarelli, Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) e Umberto Tozzi (Umto) "Anunciação", de Alceu Valença "Frevo Mulher", de Zé Ramalho "Mas Que Nada", de Jorge Ben Jor; "Tempo Perdido", de Renato Russo; e "Asa Branca", de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira "Vou Festejar", de Jorge Aragão, Dida e Neoci Dias

Fonte: Ecad