Dono do hit 'Caneta azul' exibe nova mansão com carrão luxuoso na garagem

Polêmica com empresário

No ano passado, o empresário Leonardo Santana contra-atacou o músico Manoel Gomes, cantor do hit "Caneta Azul", em processo na Justiça. Em petição a qual Splash teve acesso, o agente cobra R$ 2 milhões de multa contratual.

A contestação foi anexada em processo movido pelo artista, no qual o empresário fez um pedido de reconvenção —uma manobra jurídica que significa que o agente, além de contestar as alegações do músico, ainda fez pedidos próprios dentro da mesma ação judicial.

Leonardo Santana afirma que o processo aberto por Manoel Gomes é uma aventura jurídica, pois ele não apresentou provas de suas alegações, "além de criar uma história fantasiosa sem nenhum subsídio de veracidade".

Em seus pedidos, ele pede que a ação de rescisão contratual aberta pelo músico seja considerada improcedente diante da ausência de provas e cobra R$ 2 milhões previstos em contrato pela rescisão injustificada do acordo.