Big Fone, última votação para ficar e bate e volta; a semana no BBB 24

Tadeu Schmidt anunciou como vai ser a semana no BBB 24 (Globo) com a estreia do Big Fone e da Prova Bate e Volta. A semana também será marcada pelo último Paredão com votos para ficar.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como vai ser a semana

Na quinta (25) tem a Prova do Líder. O vencedor coloca 4 pessoas na mira e ainda veta uma pessoa da prova na próxima semana.