Dieguinho: Nem flagra de cocô no chão fez elenco ter coragem para brigar

Ele pensa que Alane, assim como boa parte dos brothers, peca ao desabafar seus conflitos na casa para terceiros ao invés de confrontar as pessoas com quem tem problemas. "Falta talvez um pouco para a Alane falar também com as pessoas direcionadas muitas das situações que a incomodam - aliás, falta para o elenco inteiro! A gente quer ver as pessoas falando uma na cara da outra aquilo que pensam sobre elas, e não ficar só pelas costas."

Na visão de Dieguinho, a ausência do hábito de fofocar entre os confinados também está fazendo o programa render menos até agora. "Uma coisa que já observei nesse elenco é que, com exceção do MC Bin Laden, as pessoas escutam e guardam para si. Não fazem o famoso 'leva-e-traz' - o que também é um problema quando se fala em BBB, em enredo. Queremos ver essas pessoas fazendo o leva-e-traz para tentar gerar algum tipo de atrito entre eles."

Bárbara: Semana turbo foi queima de largada da produção do BBB 24

Durante a edição desta quinta-feira (25) do Central Splash, uma internauta questionou os apresentadores Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne se Boninho, 62, não estaria arrependido da escalação do elenco do BBB 24 (Globo) - que na visão dela, aos 20 dias de programa, já poderia apresentar enredos melhores.

Bárbara Saryne pensa que o ritmo acelerado da primeira semana acabou se revelando, a médio prazo, um problema. "Concordo que a semana turbo deu uma atrapalhada aí. Sempre falamos que os participantes queimam a largada, [mas desta vez] pode ter sido uma queimada de largada da própria direção. Já tinha a novidade de ter mais participantes [que o normal], e acabou que ninguém teve tempo para se apegar a ninguém."