De Niro sobre filha de 9 meses: 'Preocupação some quando olho para ela'

Robert De Niro, 80, faz confissão emocionada sobre a filha, Gia, de apenas 9 meses.

O que aconteceu

O ator revelou que fica encantado com o olhar expressivo de sua caçula. "Tudo o que me consome ou me preocupa simplesmente desaparece quando olho para ela. É maravilhoso. Quando ela envelhecer — quem sabe? Mas aquele jeito muito doce que ela tem de olhar para você", disse na edição de fevereiro/março de 2024 da revista AARP The Magazine.

A chegada da filha foi anunciada após seu nascimento. O astro fez a revelação em entrevista ao ET Canadá, enquanto promovia o filme "About My Father" (2023).