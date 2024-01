BBB 24: Sister admite contradição e diz que votará em aliado no Paredão

Ontem eu falei que meu jogo não é votar nas pessoas que eu converso, [mas] aí tem o Luigi. Vão me perdoar por essa contradição… Porque eu pretendo votar no Luigi, como aconteceu recentemente. Mas aí eu durmo no mesmo quarto com ele, a gente teve uma interação, fico me sentindo culpada…

-Giovanna Pitel

Apesar do sentimento de culpa, a sister se manteve firme quanto à posição. "Vocês vão me perdoar de novo por essa contradição, vão se preparando para perdoar um bocado", disse.

