Flertes entre brothers e críticas de Pitel: como foi a última festa do BBB

Os brothers do BBB 24 (Globo) participaram da quinta festa do reality do show — que contou com show de Jota Quest — na madrugada de hoje (25). Confira os destaques do evento abaixo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Matteus e Deniziane trocaram carinhos durante toda a festa, mas não se beijaram. A fisioterapeuta fugiu das investidas do affair e se explicou: "Depois que engravidei, fiquei muito fria. Às vezes não consigo nem demonstrar."