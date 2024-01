Pitel sobre Giovanna no BBB 24: 'Quebrou o pé e ganhou um mês de programa'

Em conversa com Fernanda na última festa do BBB 24 (Globo), Pitel afirmou que Giovanna não tem enredo no jogo — mas pode chegar longe no reality show por ter quebrado o pé.

O que aconteceu

Pitel afirmou que o fato de Giovanna ter lesionado o pé a favoreceu no jogo: "Geral fica com peninha de colocar ela [no Paredão] por causa do pé".