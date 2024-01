Michel alerta Yasmin e Wanessa no BBB 24: 'Estão na zona confortável'

Michel conversou com Yasmin e Wanessa no BBB 24 (Globo) e disse que as Camarotes estão em uma "zona confortável" no jogo. Segundo o professor, a dupla pode se tornar alvo dos brothers em breve.

O que aconteceu

Em um papo na sala, Michel afirmou para Yasmin e Wanessa que elas não aparecem no jogo. "Você acha que vamos para o Paredão em breve?", perguntou a modelo.