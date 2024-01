BBB 24: MC Bin Laden alerta sobre fala que pode levar sister à eliminação

MC Bin Laden confessou para Juninho na manhã de hoje (25) que uma fala de Fernanda pode ter soado mal para o o público do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Juninho na cozinha do BBB na manhã de hoje, MC Bin Laden comentou que esteve pensando em uma "parada de Fernanda" que ouviu no dia anterior.