Marcus define voto em brother no BBB 24: 'Não quer estar aqui'

Em conversa com Wanessa e Yasmin, Marcus Vinicius declarou que o seu alvo para o próximo Paredão do BBB 24 (Globo) é Rodriguinho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Marcus explicou o motivo do voto em Rodriguinho: "Não é só pelo que aconteceu no último Sincerão. É por muitas outras coisas que estou vendo. Inclusive, ele só olhou na minha cara ali na mesa quando a gente começou a falar do Davi. Não olhou na minha cara desde o dia do Sincerão".