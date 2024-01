Deniziane nega investidas de Matteus e brother dispara: 'Sabe provocar'

Em certo ponto da noite, a sister sentou no colo do estudante de Engenharia Agrícola. Ele comentou: "Tu é má também, né? Sabe me provocar, fazer eu sentir".

Matteus chegou a fazer carinhos na nuca de Ane, que pediu para ele parar. "O ponto fraco é a nuca?", questionou o brother — ao que a fisioterapeuta respondeu que sim.

Após a festa, em conversa com Matteus no quarto, a sister explicou por quê está "fugindo" do affair. "Depois que engravidei, fiquei muito fria. Às vezes não consigo nem demonstrar. Tenho medo de machucar as pessoas", contou.

