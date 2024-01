Bárbara: Semana turbo foi queima de largada da produção do BBB 24

Durante a edição desta quinta-feira (25) do Central Splash, uma internauta questionou os apresentadores Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne se Boninho, 62, não estaria arrependido da escalação do elenco do BBB 24 (Globo) - que na visão dela, aos 20 dias de programa, já poderia apresentar enredos melhores.

Dieguinho pensa que o público do Big Brother Brasil já está sentindo o efeito do 'modo turbo' com que Boninho iniciou a atual temporada. "Ainda é cedo para reclamar do elenco. Estamos com essa ansiedade de querer ver resultado logo, porque [o reality] está nesse modo turbo ainda. Estamos acostumados a ter dois ou três [participantes] saindo por semana. É como se o programa fosse acabar antes do Carnaval ou coisa assim."