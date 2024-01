Atriz pornô e namorado são encontrados mortos nos Estados Unidos

Causa da morte não foi revelada. Não há informação de há quanto tempo o casal estava morto na casa, nem a causa exata das mortes. Uma investigação foi aberta e está em andamento e aguardará as informações do médico legista. No entanto, de forma preliminar, os peritos trabalham com a hipótese de overdose de drogas.

Jesse estrelou diversos filmes pornô. Ela começou no Digital Playground em 2002, e, depois, fez aparições no "Family Business", da Showtime. Ela atuou nas produções "Piratas" (2005) e "Piratas II - A Vingança de Stagnetti" (2008), considerado um dos pornôs mais caros até hoje. A atriz também fez aparições em filmes fora do mundo pornográfico, como "Baywatch" (2003), "Starsky & Hutch - Justiça em Dobro" (2004) e "Entourage: Fama e Amizade" (2004).