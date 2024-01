Após pedido de divórcio de Heitor, Preciosa cai em lágrimas em 'Fuzuê'

No capítulo de sexta (26), da novela "Fuzuê" (Globo), Miguel (Felipe Simas) toma coragem e pede o divórcio para Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Infeliz com o casamento, o deputado conversa sobre o assunto com a esposa. "Não faz mais sentido a gente seguir junto, Preciosa", afirma. "O que você quer dizer com isso, Heitor? Como assim o nosso casamento acabou?", pergunta ela.