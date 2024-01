Após beijo, Wagner quer Renée de volta em 'Elas por Elas'

Depois de beijar Rico (Pedro Caetano), a mulher recebe investidas do ex. O pai de Vic (Bia Santana) tem segundas intenções e quer voltar com Renée.

Aproveitando-se da situação de ser cuidado pela doceira, Wagner insinua que quer reatar o romance. Mas a amiga de Taís (Késia) corta qualquer investida dele.

Na verdade. Renée quer a ajuda do homem apenas para recuperar a guarda de Vic. Wagner será uma das principais testemunhas na audiência contra Márcia (Mary Sheila).

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson