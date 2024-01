Ana Hickmann e ex são acionados na Justiça por dívida de IPTU em SP

A prefeitura de São Paulo entrou com uma nova ação na Justiça contra Ana Hickmann, 42, e Alexandre Correa, 52, por dívida de IPTU. A informação foi publicada inicialmente pelo Extra e confirmada por Splash.

O que aconteceu

O valor devido é de R$ 26.201,00, conforme disponível no TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). A ação foi distribuída na terça-feira (23).

Ainda segundo o Extra, essa é a terceira vez que a prefeitura entra com uma ação contra o ex-casal para o pagamento do IPTU. Há registros no TJSP de uma ação em junho de 2021 (cobrando pagamento de R$ 28.829,00), e outra ação em abril de 2023, para execução da dívida no valor de R$ 23.599,00.