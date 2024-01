Yasmin detona brother após ser criticada ao vivo na Globo: 'Me decepciona'

Yasmin Brunet ainda está chateada com Luigi, após o brother expor seu nome ao vivo na Globo durante o Sincerão da última segunda-feira (22). A modelo voltou a criticar o brother durante conversa com MC Bin Laden na madrugada desta quarta-feira (22).

O que aconteceu

MC Bin Laden disse ser visível que Brunet está com raiva de Luigi, e ela não negou. "Fiquei chateada porque ele não falou a verdade no Sincerão. Ele tirou uma realidade paralela da cabeça dele e ele sempre me decepciona".