Yas: Tadeu poderia se inspirar em Leifert e dar 'toques' no elenco do BBB

Leão Lobo concorda com Yas, mas diz não acreditar que essa ausência de intervenção seja reflexo de uma falta de iniciativa de Schmidt. "Acho que tinha que ter esses toques, tanto para o Davi quanto para o Luigi, mas não acho que não seja o Tadeu [o problema]. O Tadeu falaria, acho que tem até o jeito para falar."

Para Leão, a ordem de não se posicionar vem diretamente do alto escalão da produção do reality. "Penso que é a direção do programa que está pegando mais leve, achando que isso talvez interfira no jogo. Acho que eles [apresentadores do BBB] nem têm essa autonomia. Penso que vem sempre de cima [a ordem para falar ou não]."

Nada justifica Davi debochar de importunação sexual ocorrida no BBB 23

Davi Brito, 21, foi criticado nas redes sociais após debochar do episódio de importunação sexual contra Dania Méndez, 31, no BBB 23 (Globo). Ele recordou em conversa com Wanessa Camargo, 41, o incidente infeliz da temporada anterior, que culminou com a expulsão de MC Guimê, 31, e Cara de Sapato, 33.

Yas Fiorelo criticou veementemente a atitude do motorista baiano. "Dois errados não fazem um certo. A gente pode ficar comovido com a situação do Davi, mas isso não é justificativa para ele achar minimamente engraçado quando Guimê e Sapato terem importunado sexualmente a Dania."