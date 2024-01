Wanessa analisa postura de brother: 'Não entendo por que passaram pano'

Em um papo com Yasmin Brunet e Giovanna Pitel, Wanessa Camargo questionou a permanência de Davi no BBB 24 (Globo) - o brother já voltou duas vezes do Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa, as sisters falaram sobre as possíveis preferências do público. Para Wanessa, o favorito é alguém que elas não amam e explicou o motivo.