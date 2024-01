Vinicius declara sobre conflitos entre Xepa e Vip: 'Debocho mesmo'

O participante opinou sobre seu "deboche". "Eles já estavam incomodados que foram cinco reinados e meus amigos todos eram Líderes, enquanto eles estavam em quatro pessoas que não ganhavam provas. Aí eu debocho mesmo, é uma vitória de competição: eu ganhei, você perdeu. Eu via o pessoal ralando, comendo ovinho, com quatro peixes sobrando ali na frente, e eu entendia a inveja, que é o que causa a Xepa e o Vip. Mas se com duas semanas de jogo a pessoa já está tão aflorada, imagina com 12? Eu lembro da Jessilane, do BBB 22, que ficou umas 9 semanas seguidas na Xepa e não via ela reclamando tanto assim", relembrou.

Na entrevista, alfinetou Davi novamente. "Ali eu quis manter a política da boa vizinhança, dar bom dia, não tratar ninguém mal. A própria Cunhã [Isabelle] me alertou sobre essa coisa de chutar cachorro morto. Ele é um menino maneiro. Tem uns momentos em que ele passa do ponto, acho que tem muito da questão da criação. Eu vi no VAR, aqui fora, que a frase dele foi verdade sobre quem merecia ganhar serem os Pipocas. Acho que isso é desmerecer a luta de quem está ali botando a cara (...). Acho que o jogo precisava disso, de gente que falasse a verdade. É muita emoção, e domar tudo ali é um grande dilema. Quem tem mais inteligência emocional vai chegar mais longe. E dá para ver que, em duas semanas, o pessoal já está perdendo para a própria barriga", insistiu.

O atleta paralímpico indicou como está seu pódio. "Buda [Lucas Henrique] em primeiro, Cunhã [Isabelle] em segundo e, no terceiro lugar, talvez a Bia [Beatriz]. Eu não cheguei a conhecer tanto, porque rapidamente ela se envolveu com as meninas e, por não conversarmos de jogo, a gente acabou se afastando. Mas, creio que, no fundinho, ela é maneira", confessou.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Vinicius no quinto Paredão? Ser o único Camarote no Paredão com pipocas Reprodução/Globoplay Alianças feitas no jogo Reprodução/Globoplay Treta com Davi após o Sincerão Reprodução/Globoplay Acusação de homofobia de Marcus Vinicius Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER