Saryne: 'Com ar de superioridade, Wanessa Camargo não escuta ninguém'

No Central Splash, Chico Barney criticou a fala de Wanessa. "O papo da Wanessa para cima do Davi é problemático porque a gente assistindo daqui não é uma exaltação tão bizarra como ela faz parecer. É quase como se ele não pudesse reagir minimamente. Ele não foi pra cima de ninguém e só estava falando ali no sofá"

Todas essas falas que a Wanessa usa de intimidar, agressiva, é toda errada. Os Camarotes desse ano tentam colocar os Pipocas em outro lugar de subserviência e isso é baixo-astral, eles estão lá em regime de igualdade Chico Barney

Bárbara Saryne detonou a postura de Wanessa Camargo no jogo. "Esse papo me deu uma irritação. O Davi queria falar e a Wanessa nem deixava ele falar. Acho que faltou ela ouvir o Davi terminar e concluir o seu pensamento. Por mais que Yasmin Brunet aja com indiferença, ela pelo menos ouviu"

A Wanessa, me incomodou muito essa postura. É um ar de superioridade e acho que a galera tem confundindo muito o gritar, com o falar um pouco mais alto, com o se impor, questionar. É como se tivesse que aceitar tudo sempre calado. Não achei que ele gritou, ele só se explicou e é diferente de gritar Bárbara Saryne

Saryne: Rodriguinho precisa pensar por que aceitou o convite para o BBB 24

Durante o Sincerão, Rodriguinho pontuou que não era seu sonho estar no BBB 24 (Globo) e que preferia ficar com sua família. A fala do cantor dividiu opinião entre os participantes do reality e o público.