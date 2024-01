Rodriguinho reflete após saída de aliados no BBB 24: 'Meu jogo está errado'

Após a eliminação de três aliados no BBB 24, Rodriguinho ponderou que seu jogo pode estar "errado".

O que aconteceu

No quarto do líder, o cantor falava com Pitel e Fernanda sobre a saída de Vinicius e o fato de suas duas indicações direta para o paredão terem sobrevivido. "Eu coloquei dois alvos que não saíram, meu jogo está errado. não vou ir pro paredão tão fácil, porque eu quero ir, quero ir jogando".