Rodrigo Simas conta preocupação com carreira após assumir bissexualidade

Rodrigo Simas, 32, falou sobre os desafios que enfrentou ao se assumir bissexual, no início de 2023.

O que aconteceu

Ator diz que demorou a entender que era bissexual. "Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo", disse ao participar do programa "Na Piscina com Fê Paes Leme" (GNT) da última terça-feira (23)

Simas ainda confessou que acreditava que não teria mais espaço na TV após a revelação. "Foi um processo pra mim, também... Era um lance que eu tinha, há dez anos, por exemplo, de 'Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel...'. Tô falando de 10, 12 anos atrás".