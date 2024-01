Quem é Helô Rodrigues, affair de Vinicius, que participou do BBB 24?

A artista independente de 23 anos canta os gêneros pop e MPB. Recentemente, se mudou para São Paulo, como Vinicius já havia anunciado.

Com mais de 8 mil seguidores no Instagram, aumentou esse número depois de ser revelada pelo ex-participante do BBB 24.

Ontem (23), em sua rede social, pediu votos para o atleta paralímpico seguir na competição.

No Bate-Papo BBB, Vinicius comentou sobre o affair: "A gente se gosta, chegamos ao ponto de conversar de namoro, mas como ela é artista... ela é cantora, está começando a carreira, agora mudou para São Paulo. Quer que fale o nome dela? Tem o mesmo sobrenome que eu, se a gente casar, não precisa mudar no cartório. O nome dela é Heloísa. Ela que me deu aquela sunga de onça". Até o momento, Helô Rodrigues não se pronunciou sobre a exposição.