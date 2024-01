Público UOL discorda de eliminação de Vinicius em 5º Paredão do BBB 24

Pitel era a menos votada, com 19,76%.

Alane liderava com 20,2% e na sequência, Vinicius aparecia com 20,02%, assim como Marcus Vinicius, com a mesma porcentagem.

Depois, Luigi somava 20%.

Nessa primeira etapa do jogo, os Paredões do BBB 24 terão voto para ficar, eliminando o menos votado.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Vinicius no quinto Paredão? Ser o único Camarote no Paredão com pipocas Reprodução/Globoplay Alianças feitas no jogo Reprodução/Globoplay Treta com Davi após o Sincerão Reprodução/Globoplay Acusação de homofobia de Marcus Vinicius Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

