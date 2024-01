Parcial do UOL indica brother como mais odiado após confusão com Camarotes

Com a eliminação de Vinicius do BBB 24 (Globo), o público do UOL elegeu um brother como o mais odiado da casa.

O que diz a enquete

Conforme a parcial da enquete do UOL, após a eliminação de Vinicius, Davi foi eleito o mais odiado do reality. O baiano somou 33,83% dos votos. Recentemente, o baiano tretou com os Camarotes e foi alvo de críticas por "desperdiçar comida".