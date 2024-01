Paraíso Tropical: Rodrigo e Tiago caem pra trás com descoberta chocante

Nesta semana, no enredo de "Paraíso Tropical", Umberto admite não ter frequentado a universidade. Rodrigo insta que ele se retire, pois não confia em sua integridade. Kleber persiste na proposta de realizar o passeio. Xavier alega nunca ter avistado o documento que Isidoro assegura existir. Otília encontra a identidade de Umberto. Xavier fica apreensivo ao descobrir que Isidoro é avô da namorada de Daniel.

Rodrigo e Tiago percebem a ausência do dinheiro em dólares. Joana fica angustiada ao perceber que Umberto levou todos os seus pertences. Isidoro recusa a oferta feita por Xavier. Marion toma conhecimento de que Isidoro está processando a empresa de Antenor. Antenor é informado sobre o roubo de seu barco. Ivan avisa a Mateus que os convidados desembarcarão em outra marina e seguirão com o barco.

Tiago descobre que Umberto adquiriu uma passagem para o exterior. Mateus entra em confronto com Ivan, o expulsa do barco e afirma que vai devolvê-lo ao local de origem. Mateus é detido em flagrante pelo roubo do barco. Taís solicita retomar a venda das joias de Evaldo.