Marion mata charada e faz descoberta improvável sobre empresa de Antenor

Mateus se atraca com Ivan, joga-o para fora do barco e diz que vai levar o barco para o lugar de onde saiu. Mateus é preso em flagrante pelo roubo do barco. Taís pede para voltar a vender as joias de Evaldo. Umberto é preso no aeroporto.

Xavier diz pelo telefone que não pode dar mais dinheiro a uma pessoa. Daniel se surpreende ao saber que Xavier tentou um acordo com Isidoro e fica certo que a prova existe. Lúcia invade a sala de Antenor e exige que ele retire a queixa, pois seu filho não é ladrão.