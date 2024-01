Muso do OnlyFans expõe assédio de famosas: 'Me mandam nudes'

O muso do OnlyFans, Jeferson Reis, conhecido como Jefão, expôs o assédio de famosas após gravar com Andressa Urach. Ele contou que as celebridades mandam nudes.

O que aconteceu

O muso do OnlyFans viu o assédio multiplicar, principalmente nas redes sociais. Ele falou de "propostas indecentes" de modelos, influencers, ex-BBBs e até famosas da TV. "Elas me mandam nudes direto", contou aos risos.

