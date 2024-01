Matteus faz suspense sobre sonho com Deniziane: 'Não posso contar'

Bin Laden disse que também já sonhou com os brothers. "Eu sonhei que eu tava no carro com a Any [Deniziane] e mais alguém", relembrou.

Marcus não perdeu a oportunidade de brincar e disparou: "Já sonhou que estava no carro com a Bia e tal?". Matteus opinou em seguida: "É que aí não é sonho, é realidade".

Entendendo a brincadeira, o MC repetiu a pergunta a Matteus, questionando se já tinha lembrado de Deniziane nos sonhos. "Só que eu não posso contar o sonho", respondeu o gaúcho, garantindo a risada dos participantes.

Na situação, Matteus deu a entender que teve um sonho "quente" com a sister, com quem tem afinidade. No entanto, não deu mais detalhes. Nos últimos dias, os dois trocaram carícias e dormiram de conchinha.

