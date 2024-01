Maria enfrenta consequências ao esconder verdade de Luna em 'Fuzuê'

No capítulo de quarta (24) da novela "Fuzuzê" (Globo), César se mostra intrigado com a revelação a respeito da riqueza de Maria. Pascoal suspeita da indagação feita por Vieira. Luna é a escolha de Maria para conhecer a verdade.

Foi Pascoal, de acordo com César, quem subtraiu o dinheiro de Maria. César vai à busca de Pascoal. Rejane persuade Maria a se encontrar com Luna no Fuzuê. Miguel e Maria trocam olhares, como notado por Luna.

Maria assegura a Nero, Bebel e Miguel que revelará a Luna sobre seu estado de saúde. Francisco e Soraya encerram o relacionamento. Selena é desmascarada por Tonico e Jefinho.