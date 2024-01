Mãe de MC Bin Laden diz que Rodriguinho é 'paizão': 'Está dando força'

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, diz que Rodriguinho é "paizão" do cantor e analisa fama de fofoqueiro do filho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A mãe do MC defendeu a aproximação de Rodriguinho. "Meu filho tem amizade com o Gaab [filho do Rodriguinho], né? É uma coisa espontânea. Onde ele for apoiado, no lugar onde houver um carinho e um sorriso, ele se apoia. O Rodriguinho, no momento, é um 'paizão' para ele. Certo ou não, é a pessoa que está ali dando aquela força. Então, não é por maldade", reforçou ao jornal Extra.