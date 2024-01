Influenciadora flagrada com Andressa Urach já tentou ser deputada

No fim, Juju não conseguiu se eleger. Ela teve um total de 923 votos.

Ela já trocou farpas com Deolane Bezerra

Após a morte de MC Kevin, Juju Ferrari criticou a viúva do funkeiro. "Eu acho horroroso se promover em cima da morte de alguém. Fora que além de ser mal-educada, e tudo isso? Mas eu falo mesmo, essa é minha opinião", disse no Instagram. Deolane, por sua vez, rebateu com outros insultos em seu perfil, deixando clara a inimizade.

A pedido de Deolane, Carlinhos Maia "desconvidou" Juju de um evento. A treta aconteceu no ano passado, quando a musa do OnlyFans já estava em Maceió para o São João da Vila. Na época, Juju Ferrari afirmou que pretendia processar o humorista para ser ressarcida pelos gastos de deslocamento, hospedagem e alimentação.