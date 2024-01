Giovanna e Isabelle reclamam de brother e comida na Xepa: 'Está gelada'

Depois disso, Isabelle também reclamou do baiano e sugeriu que estava implicante com ela. "Viu como ele estava implicante comigo ontem? Eu não observo que ele está assim com todo mundo, mas comigo eu percebi. Eu falei: 'Por que você está fazendo isso?'", apontou.

Após Michel sugerir que a implicância era com todos e esse era o jeito de Davi, Isabelle acrescentou: "Ele fala bem assim para mim: 'Eu nunca mais vou brincar com você'. Eu vou falar na frente de vocês para ele ouvir, porque ele acha que é coisa da minha cabeça. Não é, não sei, eu achei ele muito afobado".

Giovanna ainda contou seu desentendimento com o baiano mais cedo. "Ele não queria deixar eu terminar de fazer a minha própria banana... 'Não, vai sentar, vai sentar...' Eu falei: 'Não, vou terminar!'. 'Não, vai sentar, sim'. Eu falei: 'Não, eu vou terminar de fazer a minha banana, depois eu vou sentar', explicou.

