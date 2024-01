Fernanda desabafa sobre aliada do BBB 24: 'Ela sempre rouba a cena'

Fernanda desabafou com Juninho na academia do BBB 24 (Globo) sobre sua relação com Giovanna Pitel. Para a sister, a amiga "rouba a cena" e ela não consegue ter o seu próprio momento no jogo.

O que aconteceu

Na academia, Fernanda desabafou sobre Pitel. "Quando eu estou junto da Pitel, ela sempre rouba a cena. Se você quer falar alto e fazer o seu show, eu vou deixar você fazer show porque você é a minha amiga, mas estamos em uma situação que todo mundo precisa dar o seu show"