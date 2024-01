Fe Paes Leme alfineta sister por culpar rival em compra: 'Não se ajuda'

No mercado do VIP com Rodriguinho, Lucas Henrique e Luigi, a sister esqueceu de comprar açúcar. Sem admitir seu erro por esquecer o item, a famosa culpou Davi por isso: "A culpa não é de quem esqueceu. É de quem usou tudo em um dia, isso sim. Reclama com o Davi. A culpa foi dele".

Luigi discordou da modelo: "Eu sempre quis ver essa parada no BBB: briga por causa de bolo, feijão, açúcar… a culpa foi de nós quatro". Mesmo assim, Brunet insistiu em culpar Davi. "Não, não foi. A gente tem que assumir a responsabilidade", reforçou.

Mas tem um pessoal do BBB não se ajuda tb…essa de esquecer de comprar açúcar e ao invés de apenas assumir que esqueceram, jogar a culpa em quem usou mto o açúcar antes é inacreditável. -- Fê Paes Leme (@FePaesLeme) January 24, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Vinicius, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Luigi Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER