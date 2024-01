Ex-estrela de 'Baywatch' conta conversa com padre sobre conteúdo adulto

Conversa com padre: "Perguntei para o meu padre se é pecado [o trabalho no OnlyFans], 'é ok fazer isso?'. E ele disse, 'pois é, não é ok'. Mas eu encontrei a minha paz. Como mulher, sinto que podemos estar acima disso tudo. Não precisamos ser apenas 'as garotas do OnlyFans' ou 'as garotas elegantes e com classe que se vestem bem'. Podemos ser tudo isso".

D'Errico ficou famosa ao interpretar Donna Marco em "Baywatch" e "Baywatch Night", entre 1996 e 1998.

A atriz também fez parte do elenco de "Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira", "Inconceivable" e "Escape from Area 51"

Donna foi casada com o músico Nikki Sixx entre 1996 e 2007, com quem teve sua primeira filha Frankie-Jean, 22. Ela também é mãe de Rhyan, 30, de um outro relacionamento