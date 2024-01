Esposa de Lucas Henrique sobre imóvel financiado em 30 anos: 'Sonho'

Lucas Henrique financiou um apartamento em 30 anos antes de entrar no BBB 24 (Globo). Sua mulher contou que os dois demoraram 8 anos para juntar o dinheiro da parcela inicial.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O participante e a esposa, Camila Moura, demoraram 8 anos para pagar a entrada de R$ 25 mil. "Demoramos para juntar a entrada porque nesse meio tempo eu precisei fazer uma cirurgia de emergência e tivemos que pegar um empréstimo. Também ajudamos a pagar parte do velório da minha sogra e do meu cunhado", revelou ao Play, do Globo.