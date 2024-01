Tadeu usa discurso para 'confundir mais que explicar' em saída de Vinicius

Mas eu posso dizer o seguinte: às vezes, alguns de vocês acertam na mosca. E às vezes erram absurdamente. Agora, imagine deste Paredão. Como enxergar respostas num Paredão com cinco pessoas? Se é um Paredão duplo, pelo menos dá pra ver claramente que uma pessoa superou a outra. Com três emparedados, outros fatores já entram na equação e a coisa já não é tão simples. Com quatro, então, nem se fala.

Agora, com cinco?! Cinco? Ainda mais com o voto pra ficar e não o voto pra eliminar, como se usava tradicionalmente. E com tantas mudanças nas posições de vocês dentro da votação? Como assim, Paredão Quíntuplo? O primeiro Paredão Quíntuplo da história do BBB.

Será que é falso? O Big Fone não vai tocar pra tirar alguém? Será que são dois eliminados? E se forem três? Aí estão vocês, cinco pessoas com trajetórias tão diferentes, na vida e no BBB. Você que sai hoje lutou tanto nessa vida, lutou tanto pra entrar nessa casa, e agora sair com duas semanas?

Você queria tanto estar aí. Você quer tanto continuar. Você valoriza tanto o Big Brother Brasil. Para você, é um sonho. Mas chegou ao fim. Você acabou de passar por um lugar que sempre te deu tanta alegria. Mas aqui vai ser diferente. Você acabou de cruzar a linha de chegada, Vinicius. Acabou a corrida. Vem pra cá.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Vinicius no quinto Paredão? Ser o único Camarote no Paredão com pipocas Reprodução/Globoplay Alianças feitas no jogo Reprodução/Globoplay Treta com Davi após o Sincerão Reprodução/Globoplay Acusação de homofobia de Marcus Vinicius Reprodução/Globoplay Cair no Paredão errado Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

