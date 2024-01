Desrespeito? Vanessa 'sumir' do BBB 24 faz parte das regras, diz Dieguinho

Para Dieguinho, não existe por que Boninho abrir uma exceção para Vanessa, apesar de ela haver tido motivos muito justos para desistir da competição. "Isso [remoção da vinheta de abertura] reforça mais uma vez a tradição que o Boninho e a direção mantêm: apertou o botão, você nunca passou por aqui - independente do motivo pelo qual a pessoa tenha desistido, como é o caso da Vanessa Lopes."

Na visão do apresentador, o movimento iniciado nas redes sociais por respeito a Vanessa não tem, neste caso, razão de ser. "Foi por isso que as pessoas começaram a dizer que ela merecia respeito: ela apertou o botão porque estava passando por uma situação psicológica muito difícil. [Mas] não precisam subir uma tag, dizendo que ela precisa de respeito, sendo que é uma regra que vale para todos."

Dieguinho: Finalmente temos o Tadeu que sempre quisemos ver no comando do BBB

Vinícius, 29, foi eliminado do BBB 24 na noite desta terça-feira (23), com apenas 9,92% dos votos para seguir na casa. Em seu tradicional discurso de eliminação, Tadeu Schmidt, 49, recordou que estar no reality era o sonho do rapaz e usou metáforas esportivas para anunciar a partida dele, que é atleta paralímpico.

Dieguinho Schueng elogiou a evolução de Schmidt no comando da atração global, após as críticas recebidas no início da temporada. "Acho que agora estamos tendo o Tadeu que sempre esperamos ver no comando do BBB: um Tadeu que interage com a audiência antes de interagir com a casa."