Deborah Secco sobre o corpo: 'Estou com a bunda mole, já esteve mais dura'

No entanto, tudo isso mudou após a chegada da filha da artista, Maria Flor, nascida em 2015. "Porque eu passei a vida tentando ser perfeita. Então parei de enganar as pessoas sobre quem eu era. Agora me sinto livre para ser imperfeita, tenho empatia por mim mesma e pela adolescente que eu fui. Sobrevivi a muitas coisas difíceis, mas me olho com mais amor. Fui piranha, uma mulher livre e que fez tudo o que queria fazer", explica.

Atualmente, Deborah diz não se importar com comentários maldosos sobre sua aparência e se considera uma "mulher à frente de seu tempo". "Estou com uma bunda mole, já esteve mais dura... Estou ficando velha e a velhice não me assusta!", reforça.

Deborah também fez uma reflexão sobre a maternidade: "Ninguém fala que (a maternidade) tem tudo para acabar com sua energia vital. A gente tinha o 'sonho dourado' da maternidade. Ainda é muito romantizada, porque é tudo difícil, educar é difícil!".