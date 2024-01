De vice-campeão ao 20º lugar: a passagem de Vinicius Rodrigues no BBB 24

Vinicius Rodrigues: de vice-campeão a 20º lugar

Vinicius tem 29 anos e é vice-campeão paralímpico. Ele sofreu um acidente de trânsito aos 19 anos que o obrigou a amputar a perna esquerda.

O atleta conheceu o esporte paralímpico ainda no hospital, com uma visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina que o incentivou.

BBB 24: Vinicius desabafa om MC Bin Laden Imagem: Reprodução/Globoplay

Destaque no atletismo, ele levou medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021, na prova dos 100 metros rasos. No ano anterior, quebrou o recorde mundial da categoria em sua subdivisão, para amputados de perna acima do joelho.

Sua passagem pelo BBB 24 durou duas semanas. Ele se destacou pela aproximação com MC Bin Laden, Lucas Henrique e Rodriguinho, pelas intrigas - e até ameaças - contra Davi, e pelos flertes com Isabelle.