Além de 'O Menino e a Garça': quais animes que já concorreram ao Oscar?

Com uma animação deslumbrante e fugindo do estilo tradicional do estúdio Ghibli, o filme acompanha a vida e os dramas da princesa Kaguya, mostrando sua vida no castelo e a busca da família por pretendentes.

O longa-metragem não levou o Oscar, perdendo para "Operação Big Hero".

Anime Memórias de Marnie Imagem: Reprodução/Studio Ghibli

"Memórias de Marnie"

Mais um filme do estúdio Ghibli, mas dessa vez dirigido por Hiromasa Yonebayashi (de "Mary e a Flor da Feiticeira"). A base da vez é o romance "When Marnie was There" de Joan G. Robinson, um dos favoritos de Hayao Miyazaki.

O filme conta a história de Anna, uma garota que adora desenhar. Infelizmente ela tem uma saúde delicada, e por isso ela vai morar com os tios longe da cidade. Em um passeio ela conhece Marnie, e as duas criam um forte laço de amizade.