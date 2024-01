Ex de Luciano diz que Wanessa ameaçou Buaiz com facão; assessoria nega

Procurada por Splash, a assessoria de imprensa de Wanessa desmentiu Loyola: "Essa declaração não procede e essa pessoa está propagando informações mentirosas. Wanessa e Marcus possuem uma boa relação mesmo após a separação."

A ex de Luciano ainda chamou a sister de "planta". "Não estou conseguindo entender, está parecendo uma planta. Ou melhor, pior do que uma planta: uma planta com cigarro na boca. Ou melhor, uma planta, vegana, com um cigarro na boca. Não estou entendendo essa personagem. Essa menina está bem interessante, ela não é assim, não. Isso é do barraco de primeira categoria. Doideira, hein. Os remédios foram aumentados nesse BBB pra ela, tenho certeza".

Wanessa já disse que "nem conhece Loyola direito". "Uma louca que diz que é minha tia, que nunca foi minha tia, eu nem conheço ela direito. O problema não é nem ela, o que acho mais grave é eu ter visto uma rede de televisão séria colocando ela como uma fonte, porque ela não é fonte de nada, ela tira da cabeça dela", afirmou.