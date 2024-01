Beca Milano anuncia saída do SBT após 7 anos

Beca Milano está se despedindo do SBT. Ela estava no canal desde 2017, quando o programa "Fábrica de Casamentos" estreou.

No mesmo ano, passou a integrar o júri do reality Bake Off Brasil, estando presente nas últimas 7 edições. Desde 2020, participava também do programa "Bake Off Brasil - A Cereja do Bolo".

Após a descontinuidade do Bake Off Brasil, ela decidiu dar andamento em seus projetos pessoais. "Vou aproveitar este momento para focar em criação de conteúdo. Recém montamos uma produtora com os melhores equipamentos disponíveis no mercado para captação e edição em 4K. Iremos produzir um piloto que há tempos queríamos gravar e disponibilizar para todas as plataformas", revela Beca.