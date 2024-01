BBB 24: Wanessa critica Davi, Yasmin detona Luigi e Rodriguinho pensativo

Wanessa voltou a criticar Davi. A cantora não gostou do comportamento do baiano após brincadeira feita por Yasmin Brunet. A modelo se gostou para assustar a artista e teve a ajuda de outros participantes, como Davi. Entretanto, Camargo disse que já "estava ficando irritada" com o brother.

Yasmin detona Luigi. A modelo ainda está chateada com o brother após ele expor seu nome ao vivo na Globo durante o Sincerão da última segunda-feira (22). Na ocasião, Luigi disse que a sister é "inútil" no jogo.

Em outro momento, durante conversa com MC Bin Laden, Yasmin disse que fez todos os seus ex-namorado sofrer. "Tenho pena dos meus ex todos. Devem ter sofrido muito. Mas, ao mesmo tempo, tiveram a melhor pessoa do mundo. Jamais terão outra igual. Então, valeu a pena", declarou.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Vinicius no quinto Paredão? Ser o único Camarote no Paredão com pipocas Alianças feitas no jogo Treta com Davi após o Sincerão Acusação de homofobia de Marcus Vinicius Cair no Paredão errado